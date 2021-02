Dybala-Juve, discorsi fermi per il rinnovo. Ma la trattativa può ripartire a breve (Di venerdì 5 febbraio 2021) I discorsi tra gli agenti di Dybala e i dirigenti bianconeri sono ormai fermi da mesi: la trattativa per il rinnovo potrebbe ripartire a breve Leggi su 90min (Di venerdì 5 febbraio 2021) Itra gli agenti die i dirigenti bianconeri sono ormaida mesi: laper ilpotrebbe

forumJuventus : Juve, personalizzato in campo per Dybala e Ramsey, riposo per Bentancur ?? - forumJuventus : Pirlo pre #SampJuve: 'Chiesa e Morata titolari, Fagioli rimarrà in prima squadra. Dybala lo valutiamo giorno per gi… - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: Juve, personalizzato in campo per Dybala e Ramsey, riposo per Bentancur ?? - MondoBN : CORRIERE DELLO SPORT, La Juve di Pirlo - loris_assi : Migliori Medie Gol stagionali (e gol segnati) nella #Juve dal 2011/12: 0,96 #Ronaldo '20/21 (22) 0,80 Ronaldo '19… -