Durante il caso GameStop i big di Wall Street si sono concetrati sui colossi tech (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – I grandi investitori statunitensi hanno comprato titoli dei colossi tech per 4,2 miliardi di dollari Durante la scorsa settimana, in concomitanza con la retail mania che ha spinto a livelli mai visti le quotazioni di GameStop e altri titoli molto shortati, secondo i dati di Bank of America. "L'orientamento dei grandi clienti nelle ultime due settimane è stato inequivocabilmente quello di acquistare la sottoperformance di FAANMG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Microsoft e Google)", ha detto a Reuters Michael Hartnett, capo stratega degli investimenti di BofA. Un altro trend osservato dagli analisti di Bank of America è il grande flusso verso titoli obbligazionari, visto anche l'impennata della volatilità che ha caratterizzato Wall Street nelle ultime due settimane.

