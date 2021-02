“Draghi svenderebbe l’Italia | immagina cosa farebbe da Premier” La profezia che viene dal passato

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Sta diventando virale un video che esprime molto bene l’essenza di Mario. Siamo nel 2008, durante una trasmissione andata in onda su Uno Mattina. Il conduttore, Luca Giurato, si rivolge a Francesco Cossiga, Presidente della Repubblica di allora, domandandogli in merito alla sua dichiarazione contraria all’ipotesi dicome Presidente del Consiglio dei Ministri. Con poche parole, molto semplicemente, Cossiga tratteggia francamente il profilo di: “E’ un vile affarista. Non si può nominare Presidente del Consiglio chi è stato socio della Goldman Sachs. E male, molto male, io feci ad appoggiare, quasi imporne la candidatura, a Silvio Berlusconi”. Poi prosegue dicendo: “E’ il liquidatore, dopo la famosa crociera sul Britannia, dell’industria pubblica e della svendita dell’industria pubblica italiana quando era ...

1solocapitano : RT @RadioRadioWeb: 'È il liquidatore, dopo la famosa crociera sul #Britannia, dell’industria pubblica italiana [...] Immaginati cosa farebb… - cymarysol : RT @RadioRadioWeb: 'È il liquidatore, dopo la famosa crociera sul #Britannia, dell’industria pubblica italiana [...] Immaginati cosa farebb… - PaoloBMb70 : RT @RadioRadioWeb: 'È il liquidatore, dopo la famosa crociera sul #Britannia, dell’industria pubblica italiana [...] Immaginati cosa farebb… - Claudie9223 : RT @RadioRadioWeb: 'È il liquidatore, dopo la famosa crociera sul #Britannia, dell’industria pubblica italiana [...] Immaginati cosa farebb… - BobToney65 : RT @RadioRadioWeb: 'È il liquidatore, dopo la famosa crociera sul #Britannia, dell’industria pubblica italiana [...] Immaginati cosa farebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi svenderebbe

Radio Radio

quel che rimane. Finmeccanica, l'Enel, L'ENI. Complottismo? No, memoria - ha aggiunto l'... Un NO compatto da parte del Movimento all'ipotesinon solo sarebbe un gesto responsabile ...quel che rimane. Finmeccanica, l'Enel, L'ENI". Complottismo? No, memoria. Fu Cossiga, ... Un NO compatto da parte del Movimento all'ipotesinon solo sarebbe un gesto responsabile nei ...Ricorderete il giudizio perentorio, categorico che di Mario Draghi prospettò nel lontano 2008, a Uno Mattina, il Presidente della Repubblica Cossiga ...Ma perché Draghi si trovava in quel luogo, impegnato in quel discorso? Un anno prima, Mario Draghi diventò Direttore generale del ministero del Tesoro, chiamato dall’allora ministro del Tesoro del set ...