Draghi Premier: arriva il no di Fratelli d'Italia: ecco le motivazioni della Meloni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo numerosi si alla fiducia per Draghi, in questi primi due giorni di consultazioni, arriva il secco no di Fratelli d'Italia. Un no preventivabile, dal momento che da tempo la leader Giorgia Meloni continua a ritenere le urne l'unica soluzione all'attuale stallo del governo Italiano. Oggi pomeriggio una delegazione di Fratelli d'Italia è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi e dopo il summit la Meloni in conferenze stampa ha spiegato l'esito dell'incontro e le motivazioni che hanno spinto Fratelli d'Italia, pur reputando Mario Draghi persona di spicco e autorevole, a non dare la fiducia al suo ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo numerosi si alla fiducia per, in questi primi due giorni di consultazioni,il sno did'. Un no preventivabile, dal momento che da tempo la leader Giorgiacontinua a ritenere le urne l'unica soluzione all'attuale stallo del governono. Oggi pomeriggio una delegazione did'è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio incaricato, Marioe dopo il summit lain conferenze stampa ha spiegato l'esito dell'incontro e leche hanno spintod', pur reputando Mariopersona di spicco e autorevole, a non dare la fiducia al suo ...

riotta : Dichiarazione di Conte parte da intesa Pd 5 Stelle e Leu in futuro. Come dire, ingoiamo i Draghi, poi li digeriamo,… - g_brescia : Il nostro @beppe_grillo domani farà parte della delegazione #M5S che incontrerà il premier incaricato #Draghi. ???? - SkyTG24 : 'Ho sempre lavorato per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo governo”. A dirlo è il premier uscente… - daniele19921 : RT @MarcoBenatti_: La TV non ha detto tutta la verità su Draghi: tutte le prove che stiamo armando il nostro aguzzino - linozocchi : RT @MrDraghi: Sono Premier incaricato da sole 3 ore e Renzi già mi sta sulle palle. #crisidigoverno #Draghi -