Draghi, il suo edicolante: “Compra 7/8 giornali ogni giorno: dal Fatto alla Verità” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Draghi, il suo edicolante: “Compra 7/8 giornali ogni giorno” Matteo Stoico, edicolante di Città della Pieve, che ha come cliente Mario Draghi, oggi a Un giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato che giornali acquista di solito il premier incaricato. “Draghi Compra un po’ di tutto, fa una sorta di rassegna stampa, dal Fatto alla Verità, Compra almeno sette /otto quotidiani ogni giorno. E sua moglie Compra anche la Settimana Enigmistica e il Sudoku”. Acquista anche qualche giornale straniero? “Si, Compra anche l’Herald Tribune ed un paio di ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 febbraio 2021), il suo: “7/8” Matteo Stoico,di Città della Pieve, che ha come cliente Mario, oggi a Unda Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato cheacquista di solito il premier incaricato. “un po’ di tutto, fa una sorta di rassegna stampa, dalalmeno sette /otto quotidiani. E sua moglieanche la Settimana Enigmistica e il Sudoku”. Acquista anche qualche giornale straniero? “Si,anche l’Herald Tribune ed un paio di ...

borghi_claudio : @DAVIDPARENZO @LegaSalvini @Rinaldi_euro @AlbertoBagnai Boh... ne ho scritti centinaia di tweet su Draghi, sin dal… - Linkiesta : Il governo #Draghi è una grande opportunità che non va sprecata. @emmabonino, leader di @Piu_Europa, dà il suo app… - Radio1Rai : La politica deve gestire la complessità e allora, chi meglio di Mario #Draghi. Sa cosa mi aspetto ora? Una dichiara… - MorinelliTony : RT @gennaromigliore: Spero che in parlamento prevalga la responsabilità: la straordinaria disponibilità di una figura come Mario #Draghi no… - bergami_matteo : RT @figliocomunista: Draghi è più un tipo da cono o coppetta? Ne parleremo stasera con il suo gelataio, non mancate -