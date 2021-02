Draghi alle prese con i veti incrociati Grillini verso il sì | ma il nodo è la Lega

(Di venerdì 5 febbraio 2021) I dem convincono il movimento ma non vogliono il Carroccio. Duro anche Salvini: "O noi o i Cinque Stelle". Il via libera di Berlusconi

...istanze dei lavoratori, cha rappresentano una delle due colonne portanti dell'economia insieme all'impresa. Questo significa essere un partito labour". C'è qualcosa che vuole dire a? "..."Se accettassi, si potrebbe pensare che il mio sostegno asia motivato dalla voglia di restare al governo", ha spiegatopersone che gli sono più vicine. Non è detto che Conte non ci pensi ...a Draghi, che va incontro alle richieste di Forza Italia per una «personalità di alto profilo istituzionale attorno alla quale si possa tentare di realizzare l’unità sostanziale delle migliori energie ...e cedette solo per varare la sua lista alle elezioni. Però i tempi sono cambiati. La politica è prima empatia, e poi, se va bene, consenso. Se Draghi diventerà premier dovrà inventarsi qualcosa: una ...