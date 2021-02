Draghi al Governo, secondo giorno di consultazioni (Di venerdì 5 febbraio 2021) . Sono passati solo due giorni da quando Mario Draghi ha accettato con riserva l’incarico ricevuto dal Presidente della Repubblica di formare un nuovo Governo. Le chance di un Governo Draghi sembrano adesso molto più solide. Mercoledì, il successo dell’impresa sembrava ben lontana dalla sua realizzazione. Oggi, invece le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Zingaretti non vuole strappi nel Governo Conte: “Stop alle liti nel Governo” Zingaretti vuole le elezioni se cade il Governo Salvini ancora durissimo sugli sbarchi Per Zingaretti “il Pd è una forza a servizio di una missione chiara e leale” Zingaretti rassicura: “La maggioranza non cambia” Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) . Sono passati solo due giorni da quando Marioha accettato con riserva l’incarico ricevuto dal Presidente della Repubblica di formare un nuovo. Le chance di unsembrano adesso molto più solide. Mercoledì, il successo dell’impresa sembrava ben lontana dalla sua realizzazione. Oggi, invece le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Zingaretti non vuole strappi nelConte: “Stop alle liti nel” Zingaretti vuole le elezioni se cade ilSalvini ancora durissimo sugli sbarchi Per Zingaretti “il Pd è una forza a servizio di una missione chiara e leale” Zingaretti rassicura: “La maggioranza non cambia”

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: FRATELLI D'ITALIA NON VOTERA' FIDUCIA A DRAGHI, ITALIA MERITA UNA DEMOCRAZIA COMPIUTA - AnnaMatraia : RT @GeMa7799: Gianluigi Paragone contro Draghi e Berlusconi: 'Governo dei migliori? Di chi e di che cosa?'?? -