Donna investita | pirata della strada arrestato dai Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAltavilla Irpina (Av) – “Lesioni personalili gravi”, “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti e alcool” e “Fuga del conducente in caso di lesioni personalili”: sono queste le accuse di cui dovrà rispondere un 27enne di Altavilla Irpina, tratto in arresto dailocale Stazione. L’incidente si è verificato ieri sera ad Altavilla Irpina, nel centralissimo Viale San Francesco. Una 55enne del luogo aveva appena parcheggiato la sua utilitaria ed era intenta a scaricare la spesa dal bagagliaio quando è sopraggiunta a forte velocità un’Audi che ha impattato frontalmente l’automalcapitata. A seguito del violento urto laè stata sbalzata via e fortunatamente non è restata schiacciata tra la sua auto ...