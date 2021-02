Donald Trump | ' Mi dimetto dal sindacato attori di Hollywood | ma sono orgoglioso dei miei ruoli al cinema'

Agenzia_Ansa : Donald #Trump non testimonierà al processo d'impeachment. Lo ha annunciato la sua difesa #ANSA… - Agenzia_Ansa : Jacob Chansley, lo 'sciamano' dell'assalto al Congresso americano del 6 gennaio scorso, è pronto a testimoniare con… - RobRe62 : RT @wireditalia: L’ex presidente degli Stati Uniti ha rassegnato le sue dimissioni immediate dall’associazione Sag-Aftra, anticipando i pro… - generacomplotti : RT @BI_Italia: Un'azienda di software elettorali ha accusato Fox, Rudy Giuliani e Donald Trump di diffondere fake news. Con gravi conseguen… - BI_Italia : Un'azienda di software elettorali ha accusato Fox, Rudy Giuliani e Donald Trump di diffondere fake news. Con gravi… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump

Una decisione presa alla fine del mandato dell'ex presidente, ha ricordato Borrell. "Voglio usare questa opportunità per ribadire quanto rammarico", ha sottolineato chiarendo che davanti ...dovrà presto rispondere di 'incitamento all'insurrezione' in un processo che non ha precedenti nella storia americana. L'appuntamento divide l'America: molti pensano che sia contro la ...Solo cinque senatori repubblicani la scorsa settimana hanno votato perché la discussione prosegua nonostante Trump abbia lasciato Washington: un segno chiaro del fatto che pochi repubblicani si schier ...L'ex presidente americano Donald Trump si è dimesso dalla Sag, il sindacato degli attori di Hollywood. L'annuncio è arrivato dopo la decisione del board dell'associazione che a "stragrande maggioranza ...