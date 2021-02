Donald Trump lascia il sindacato degli attori americani

Leggi su wired

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Quando si dice: non sei tu che mi cacci, sono io che me ne vado. In una mossa in linea con il suo temperamento egotico, l’ormai ex presidenteStati Unitihato il Sag-Aftra, ovvero ilamericano che raccoglie glie in generale coloro che partecipano a programmi televisivi e produzioni varie. La decisione è stata presa dopo che lo scorso 19 gennaio la stessa associazione ha votato per rivedere la partecipazione del magnate in seguito ai fatti di Capitol Hill del 6/1: il National Board stava valutando, infatti, di escluderlo, perché il suo ruolo è stato fondamentale “nell’incitare l’attacco al Campidoglio e nel sostenere una campagna scellerata di disinformazione volta a discreditare e minacciare la sicurezza dei giornalisti, molti dei quali sono ...