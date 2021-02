Domenech è sempre lo stesso Chiamato dal Nantes per evitare la retrocessione | risultati scarsi | ma parole che fanno ancora discutere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) “Tu sei quello che i francesi chiamano les incompétents”. Si potrebbe prendere in prestito una delle citazioni cult di Mamma ho perso l’aereo, pronunciata dalla sorella bionda di Kevin McCallister, per delineare la figura del signor Raymond. A 69 anni, con una viscerale ostilità nei confronti dell’Italia, nel suo palmares solo polvere e polemiche. L’unico “risultato” è una promozione in Ligue 1 ottenuta nel 1989 a Lione, sua città natale. Un uomo tutto d’un pezzo, così integro da essere arrestato per bagarinaggio. Al Mondiale di Usa 94 venne sorpreso dalla polizia di Boston nei pressi dello stadio di Foxboro mentre tentava di vendere, a metà prezzo, i biglietti della partita Corea del Sud-Bolivia. Tagliandi che aveva ricevuto in omaggio dalla Federazione, dato che all’epoca guidava la formazione Under 21 dei Bleus. Se la cavò passando una notte in cella e ...