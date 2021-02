DOMANI Finisce il primo giro di consultazioni. Se emergerà una maggioranza (Di venerdì 5 febbraio 2021) solida, Mario Draghi potrebbe andare al Quirinale a sciogliere la riserva già sabato mattina. Altrimenti servirà un secondo ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 febbraio 2021) solida, Mario Draghi potrebbe andare al Quirinale a sciogliere la riserva già sabato mattina. Altrimenti servirà un secondo ...

angelmel80 : @Elisa182 Ma se finisce domani per assurdo non si ritrova sola lo stesso che sola non è dayane avessi i suoi amici… - ale_cors9 : @Labellapassante Io alle nove, poi quando finisce metto tutto nell’asciugatrice e vado a dormire, tipo stasera.. do… - pandoraxxxxxx : @Dayane_mello_ ??????prima o poi il programma finisce...non so davvero cosa sia meglio per lei, ma da domani ricominceranno le dinamiche... - giuliadeluca31 : Domani tutti si devono nominare tra di loro e troveranno pretesti assurdi. Non sappiamo neanche se alda sarà nomina… - LeonardoRavani : Ma perchè Alda non sarà nominabile domani? Cioè ormai finisce non so arriva immune alla finale #tzvip -