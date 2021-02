Dispersi sul Velino iniziata altra giornata di ricerche, si tenta di tutto per trovarli (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'Aquila - Come ormai noto, dal 24 gennaio a.c. sono in corso le attività di ricerca dei quattro escursionisti Dispersi sul Monte Velino a seguito del disacco di una slavina; ad oggi le operazioni intraprese dalle varie istituzioni mobilitate hanno ottenuto esito negativo a causa delle difficoltà riscontrate nella localizzazione degli alpinisti per l’ingente quantitativo di neve riversatosi nell’area interessata e per le avverse condizioni climatiche che hanno flagellato il territorio della regione. A tal proposito la Polizia di Stato ha inteso utilizzare una nuova tecnologia messa a disposizione dal Consorzio Benecon, composto da cinque Atenei italiani, ossia l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Università di Napoli “Federico II”, L’Università “Pegaso”, l’Università di Salerno e dall’Università del Sannio; tale tecnologia, sperimentata ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'Aquila - Come ormai noto, dal 24 gennaio a.c. sono in corso le attività di ricerca dei quattro escursionistisul Montea seguito del disacco di una slavina; ad oggi le operazioni intraprese dalle varie istituzioni mobilitate hanno ottenuto esito negativo a causa delle difficoltà riscontrate nella localizzazione degli alpinisti per l’ingente quantitativo di neve riversatosi nell’area interessata e per le avverse condizioni climatiche che hanno flagellato il territorio della regione. A tal proposito la Polizia di Stato ha inteso utilizzare una nuova tecnologia messa a disposizione dal Consorzio Benecon, composto da cinque Atenei italiani, ossia l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Università di Napoli “Federico II”, L’Università “Pegaso”, l’Università di Salerno e dall’Università del Sannio; tale tecnologia, sperimentata ...

