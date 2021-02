Disney censura se stessa in nome del politicamente corretto

apeironpaola : @francofontana43 @sonoioapri @ildubbionews Un chiarimento serio. - MarkSilver1965 : RT @francofontana43: Le follie del politically correct. Disney censura i suoi capolavori: da Dumbo, a Peter Pan e agli Aristogatti. Così an… - BenjaminW1892 : RT @francofontana43: Le follie del politically correct. Disney censura i suoi capolavori: da Dumbo, a Peter Pan e agli Aristogatti. Così an… - sonoioapri : @francofontana43 @ildubbionews Se un’azienda come Disney non si riconosce più in disvalori come il razzismo e crede… - Luca_torresan_ : RT @francofontana43: Le follie del politically correct. Disney censura i suoi capolavori: da Dumbo, a Peter Pan e agli Aristogatti. Così an… -

Ultime Notizie dalla rete : Disney censura

Panorama

Come dichiarato da Lin - Manuel Miranda, poiché il film è arrivato su+ a luglio 2020, 15 ... periodo segnato anche da una rigidadei costumi. Il film avrebbe dovuto aprire la passata ......in un'immagine tratta dal film Dopo l'acquisto della 20th Century Fox da parte della, è ... dato che in progetti con visti diinferiori alla R (vietato ai minori di 17 anni non ...Ormai è praticamente un dato di realtà, seppure paradossale: un bambino non può guardare un cartone animano innocuo come Dumbo, ma per l’ideologia dominante non ci sono problemi se vuole cambiare sess ...La censura si è abbattuta sui cartoni Aladdin, Dumbo, gli Aristogatti, Lilli e il vagabondo e Peter Pan, sui film Via col Vento e Il Caso The Help ...