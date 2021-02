Dior svela in anteprima le nuove sneakers da donna Dior-ID

(Di venerdì 5 febbraio 2021)ha presentato inleda, main un video anche una anticipazione della nuova collezione estate uomo La maisonhato inle-ID attraverso una esclusiva on line. Le scarpe, disegnate da Maria Grazia Chiuri, sono espressione di uno “stile profondamente emblematico”. “L’intramontabile estetica vintage incontra un originale tocco di modernità per dare vita a una calzatura dal fascino contemporaneo che completerà qualsiasi look con grande classe”. Sono queste le semplici ed essenziali parole che si descrivono lecalzature ...

Ultime Notizie dalla rete : Dior svela

... presentato all'interno del calendario della Paris Haute Couture Fashion Week,gli interni ... La Couture di Chanel torna al Grand Palais › La magia dei tarocchi nella Couture diTutte ...In arrivo Code Temporal, progetto cheil making of dell'Alta Moda di Federica Salto C os'è ... La Couture di Chanel torna al Grand Palais › La magia dei tarocchi nella Couture diDior ha presentato in anteprima le nuove sneakers da donna, ma svela in un video anche una anticipazione della nuova collezione estate uomo ...Il motivo del posticipo lo svela TvBlog. Pare infatti che Mediaset abbia deciso di spostare la partenza del reality a … Dior ha presentato in anteprima le nuove sneakers da donna, ma svela in un video ...