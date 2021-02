Depistaggio Borsellino: poliziotto imputato, 'Scarantino picchiava la moglie' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Caltanissetta, 5 feb. (Adnkronos) - "Io ero preoccupato per la moglie di Vincenzo Scarantino, perché lui l'aveva picchiata. E io restavo e cercavo di capire come stava la moglie, perché temevo per la sua incolumità". Lo ha detto il poliziotto Fabrizio Mattei, imputato per calunnia aggravata nel processo sul Depistaggio sulle indagini di via D'Amelio, deponendo in aula a Caltanissetta. "Io restavo e cercavo di costringere Scarantino a vedere la moglie, ero davvero preoccupato, ma non avevamo alcuna interlocuzione con lui". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Caltanissetta, 5 feb. (Adnkronos) - "Io ero preoccupato per ladi Vincenzo, perché lui l'aveva picchiata. E io restavo e cercavo di capire come stava la, perché temevo per la sua incolumità". Lo ha detto ilFabrizio Mattei,per calunnia aggravata nel processo sulsulle indagini di via D'Amelio, deponendo in aula a Caltanissetta. "Io restavo e cercavo di costringerea vedere la, ero davvero preoccupato, ma non avevamo alcuna interlocuzione con lui".

