Depistaggio Borsellino | poliziotto imputato | ‘mai parlato con Scarantino di via D’Amelio’

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Caltanissetta, 5 feb. (Adnkronos) – “Non ho mai discusso con Vincenzodella sua collaborazione sulla strage di via D’Amelio. Ero totalmente all’oscuro di qualsiasi cosa, non ci ho mai. E non ricordo neppure sevoleva entrare in argomento. Lui non mi conosceva, per cui non aveva nessun motivo per parlarmi, non mi aveva mai visto, non sapeva chi ero. Insomma, io non mi ero mai interessato a queste cose”. A dirlo, all’aula bunker di Caltanissetta, è ilFabrizio Mattei,nel processo sul, per calunnia aggravata. Secondo l’accusa, rappresentata dal Procuratore aggiunto Gabriele Paci e dal pm Stefani Luciani, Mattei, con altri due poliziotti, avrebbe indotto l’ex pentito Vincenzo ...