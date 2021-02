Depistaggio Borsellino | poliziotto imputato | ' mai interrotta una intercettazione Scarantino' 2

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Come potevamo sapere che lui stava telefonando? - replica oggi ilFabrizio Mattei, accusato di calunnia aggravata in concorso -Lui non ha mai detto una cosa del genere". All'inizio del 1995,era sotto continua. Le telefonate sono state scoperte in un archivio del palazzo di giustizia di Caltanissetta. “Fu il collega Di Ganci, mio superiore, a dirmi che dovevamo staccare l'apparecchio. Quando poi smise di parlare coi magistrati, mi disse di riavviare”, disse in aula l'ispettore Valenti. Proprio due giorni fa il gip di Messina ha archiviato l'inchiesta a carico dei due ex sostituti della procura di Caltanissetta, Anna Maria Palma e Carmelo Petralia, accusati di calunnia aggravata.

Ma quando il pm Paci gli ricorda che ha trascorso un periodo a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia, per seguire l'ex pentito Vincenzo Scarantino, che aveva parlato della strage di via D'...E' iniziato davanti al Tribunale di Caltanissetta l'interrogatorio di Fabrizio Mattei, uno dei tre poliziotti imputati di calunnia in concorso nel processo sulsulle indagini sull strage di via D'Amelio. Mattei, imputato con gli altri poliziotti Michele Ribaudo e Mario Bò, che facevano parte del gruppo che conduceva le indagini sulle stragi ...Caltanissetta, 5 feb. (Adnkronos) - "In quaranta anni di servizio nessuno mi ha mai chiesto di staccare volontariamente delle registrazioni di intercettazioni o degli interruttori. Non ricordo che ci ..."Sono entrato nel gruppo Falcone-Borsellino nel dicembre del 1992 e ci sono rimasto fino a giugno 1995 quando sono stato trasferito alla sezione di polizia ...