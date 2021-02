Depistaggio Borsellino: poliziotto imputato, ‘mai dato suggerimenti o appunti a Scarantino’ (Di venerdì 5 febbraio 2021) Caltanissetta, 5 feb. (Adnkronos) – “Io non ho mai dato alcun suggerimento a Vincenzo Scarantino, gli dissi solo di scrivere su un foglietto le domande che voleva fare all’avvocato così poi se le ricordasse. Ma non gli dissi nulla”. A dirlo, interrogato in aula al processo sul Depistaggio sulla strage di via D’Amelio, è Fabrizio Mattei, il poliziotto imputato per calunnia aggravata con altri due poliziotti, Mario Bò e Michele Ribaudo. Secondo la Procura di Caltanissetta Scarantino, nel 1995, dopo la sua decisione di collaborare con i magistrati, sarebbe stato ‘indottrinato’ dai poliziotti del ‘Gruppo Falcone e Borsellino’. Nel corso di una udienza vennero mostrati anche dei verbali con delle note a fianco. Secondo la procura di Caltanissetta sarebbero state le prove ‘dell’indottrinamento’ di Vincenzo ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021) Caltanissetta, 5 feb. (Adnkronos) – “Io non ho maialcun suggerimento a Vincenzo Scarantino, gli dissi solo di scrivere su un foglietto le domande che voleva fare all’avvocato così poi se le ricordasse. Ma non gli dissi nulla”. A dirlo, interrogato in aula al processo sulsulla strage di via D’Amelio, è Fabrizio Mattei, ilper calunnia aggravata con altri due poliziotti, Mario Bò e Michele Ribaudo. Secondo la Procura di Caltanissetta Scarantino, nel 1995, dopo la sua decisione di collaborare con i magistrati, sarebbe stato ‘indottrinato’ dai poliziotti del ‘Gruppo Falcone e’. Nel corso di una udienza vennero mostrati anche dei verbali con delle note a fianco. Secondo la procura di Caltanissetta sarebbero state le prove ‘dell’indottrinamento’ di Vincenzo ...

