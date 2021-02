(Di venerdì 5 febbraio 2021) () - Ma il pm Stefano Luciani gli fa una contestazione, citando il suo interrogatorio al processo: "Lei aveva detto 'in previsione di un'udienza mi disse 'cosa posso dire e cosa non posso dire', e se poteva parlare con il Presidente e con l'avvocsato. Ma io non mi sono azzardato di dare consigli. 'Dimmele e te lo segno', gli disse". E Mattei controreplica: "Io non ho suggerito niente. Ma il pm Stefano Luciani insiste: "E' vero quello che ha detto al processoquater o quello che ha detto oggi? C'è una discrasia oggettiva". Mattei, però, insiste, e ribadisce di "non avere mai dato suggerimenti a". I verbali con le note e con alcuni post-it erano venuti alla luce nel corso del secondo processo per la strage e adesso, secondo l'accusa, sono uno dei punti ...

TV7Benevento : Depistaggio Borsellino: le lacrime del poliziotto imputato, 'mai indottrinato Scarantino'/Adnkronos (4)... - TV7Benevento : Depistaggio Borsellino: le lacrime del poliziotto imputato, 'mai indottrinato Scarantino'/Adnkronos (2)... - IlFattoNisseno : Caltanissetta, depistaggio Borsellino: poliziotto imputato piange, “tutti i giorni penso se potevo evitare tutto qu… - uolller : RT @uolller: Archiviata la posizione dei #magistrati per il depistaggio delle indagini sulla strage di Via D’Amelio basato sulle dichiarazi… - NuovoSud : Caltanissetta, depistaggio Borsellino: poliziotto depone su Scarantino -

Ancora lacrime in aula al processo in corso a Caltanissetta sulche seguì la strage di via D'Amelio. Nell'udienza di oggi nell'aula bunker è scoppiato ...in cui morirono Paoloe ...I tre poliziotti, componenti del gruppo investigativo Falcone -che indago' sulle stragi mafiose del '92 di via D'Amelio e Capaci, sono sotto processo a Caltanissetta per il...(Adnkronos) - Ma il pm Stefano Luciani gli fa una contestazione, citando il suo interrogatorio al processo Borsellino: "Lei aveva detto 'Scarantino in previsione di un'udienza mi disse 'cosa posso dir ...Uno dei tre agenti a giudizio per depistaggio, Fabrizio Mattei, si è messo a piangere improvvisamente mentre stava deponendo: «Tutti i giorni mi sveglio pensando a quei giorni e mi chiedo se avessi po ...