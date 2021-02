(Di venerdì 5 febbraio 2021) “Stiamo assistendo ad una ripresa forte dei contagi. Abbiamo goduto per settimane della zona gialla. Ma la zona gialla si accompagna a controlli zero, ed era inevitabile che si tornasse ad una ripresa del contagio. Da qualche settimana abbiamo un tasso diestremamente pesante, sui 1.500al, tasso del 10%. 103 sintomatici in Campania. Siccome nessuno ha messo in piedi i controlli stiamo registrando una ripresa grave”. Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo Desu Facebook. “I canali sono due: lain strada, migliaia di ragazzi senza mascherine, e la riapertura delle scuole. E’ arrivato il momento di prendere decisioni nazionali. Con i comportamenti irresponsabili togliamo la vita ai nostri figli, continuiamo il calvario dell’epidemia. Non riprendiamo a ...

napolista : De Luca: “Siamo di nuovo a 1.500 positivi al giorno, colpa di movida e scuola” “Senza controlli era inevitabile che… - LoSparaCazzate : @luca_biasi @nonfaretardi Le primule ormai le hanno già comprate, quanto alle vaccinazioni in Campania siamo al 105… - Mario__Luca : RT @marco_gervasoni: Noi siamo il paese dove mazziniani diventavano monarchici nel giro di un giorno e i fascisti antifascisti tra il 24 e… - kat_prima : @calibano12 @DavideFalchieri @Andunedhel @b_baolo @Petreni_Luca Eh eh siamo esperti qui - luca_genicco : @horusarcadia Lo siamo da sempre.. da nascita a morte.. -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Siamo

IlNapolista

Commenta per primo Il vice presidente e a.d. dell'AtalantaPercassi, a margine della presentazione della partnership con Intred - connessi sempre, realtà ... poi dopo questo noi non cimai ..."Mio padre lo dice perché ci crede: il primo obiettivo è salvarsi, quindi quota 40. Di altri non ce nemai posti, ne abbiamo avuto consapevolezza di volta in volta".Percassi, ad dell'Atalanta, ribadisce il traguardo minimo indicato dal padre Antonio: "Per me abbiamo un'ottima squadra, con ...In Campania "stiamo assistendo a una grave ripresa dei contagi". La media è di 1500 nuovi positivi al giorno, pari al 10 per cento. "Le cause sono essenzialmente due": la movida e la riapertura delle ...Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì, ha commentato l'arrivo di Mario Draghi al Quirinale ...