De Luca: “Draghi come Cristo, uomo votato al martirio” (Di venerdì 5 febbraio 2021) NAPOLI – “Tanta solidarietà per Mario Draghi, un uomo saggio e mite che mi è apparso un po’ come un Cristo quando ha cominciato a fare i colloqui con i cespugli e lui era seduto lì a quel tavolo. Tanta solidarietà per un uomo votato al martirio che dovrà fare i conti con problemi drammatici”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook. Leggi su dire (Di venerdì 5 febbraio 2021) NAPOLI – “Tanta solidarietà per Mario Draghi, un uomo saggio e mite che mi è apparso un po’ come un Cristo quando ha cominciato a fare i colloqui con i cespugli e lui era seduto lì a quel tavolo. Tanta solidarietà per un uomo votato al martirio che dovrà fare i conti con problemi drammatici”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook.

PiazzapulitaLA7 : “Draghi? Se metti in campo il miglior giocatore che hai, poi lo fai giocare come vuole” @matteorenzi a Luca Bertazz… - PiazzapulitaLA7 : “Comunque la si pensi su di me e su Italia Viva, oggi c’è un passo in avanti enorme” L'intervista di Luca Bertazzo… - Adnkronos : #Governo, @VincenzoDeLuca: 'Draghi come Cristo' - Radio1VivaVoce : #InVivaVoce @Radio1Rai con Eleonora Belviso e @detommasi_de: ?? 16.00 #Politica @fenicediboston #musica ‘Giganti’ S… - luca_romoli : Alla fine secondo me la maggioranza sarà PD-IV-Forza Italia e Lega. #Draghi -