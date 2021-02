De Luca chiuderà le scuole in Campania? Gli ultimi dati su contagi dopo riapertura

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 5 febbraio 2021) C’è un reale rischio: la voce che Deleinha cominciato a circolare nelle scorse ore e sta prendendo piede oggi 5 febbraio. Si teme davvero che nel consueto appuntamento con l’intervento Facebook del governatore di questo venerdì, ci sia l’annuncio di una nuova ordinanza che chiuda buona parte degli istituti scolastici. C’è pericolo solo per le superiori (tornate tra l’altro in aula solo al 50%) o anche per le primarie e le secondarie di primo grado (elementari e medie)? Non c’è dubbio che nella conferenza social di Deal via dalle 14:45 circa di oggi verranno snocciolati glideicosì come raccolti dall’unità di crisi regionale su segnalazione delle Asl territoriali. Secondo quanto pure ...