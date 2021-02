Daydreamer anticipazioni turche il definitivo abbandono di Can

Leggi su chiechiera

(Di venerdì 5 febbraio 2021) . Ledinon lasciano presagire niente di buono. Siamo quasi alla fine della soap di grande successo ma le cose per Can e Sanem non andranno bene. Sanem soffrirà molto. Ecco ledi. Tra Yigit e Can non corre buon sangue al punto che tra i due scoppierà una forte lite. Can Divit perderà le staffe e si scaglierà duramente contro l’editore, stendendolo al pavimento con un pugno violento. Insomma una rabbia repressa che viene fuori. Can non L'articolo proviene da ChieChiera.it.