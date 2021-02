Daydreamer | anticipazioni | Sanem ha un’idea geniale per far sì che le madri approvino il matrimonio

(Di venerdì 5 febbraio 2021): vi avevamo promesso trame sempre più appassionanti nella soap? Infatti sarà così e ora vi racconteremo perché! Mithat si trasferisce a casa di Nihat Dopo la festa nel quartiere, Mithat viene ospitato dal gemello e dalla sua famiglia. Tuttavia né Leyla névogliono cedere la propria stanza allo zio, quindi lui … si piazza in quella di Nihat e Mevkibe! Can etornano a parlare delCan esi ritrovano in agenzia e, mentre lui sta giocando con le nuove pietre lunari, lei arriva a portargli il tè. Tornano a parlare dele il ragazzo suggerisce che devono trovare un’altra soluzione con le loro… Forsel’ha già trovata! Huma ha notato Mithat e...

Fino a quando l'editore Yigit (Utku Ates) riuscirà a mentire per sabotare l'eventuale riappacificazione tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir)? Nelle prossime puntate italiane di Dayd ...