Daydreamer anticipazioni 11 febbraio 2021 | Ayhan vuole lasciare Istanbul

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La partenza di Osman ha lasciato il segno inche nella puntata didi giovedì 11, rivelerà a Sanem la sua intenzione di vendere la macelleria per raggiungere suo fratello e cambiare vita come sta facendo lui. La Aydin sarà sorpresa alle sue parole. Nel frattempo Can riesce a risollevare la sua amata trovando una soluzione, seppur temporanea, alle dispute tra le loro madri. Inoltre il giovane fotografo sta cercando il momento giusto per rivelare al fratello la verità sul loro padre. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…12, duro litigio tra Can ed Emre Il minore dei Divit non riuscirà a credere di essere stato tenuto all’oscuro su suo padre Sarà un momento davvero tosto ...

5 febbraio: Can e Sanem, complicazioni per il matrimonio. Dopo la proposta i due innamorati non ci stanno più nella pelle, ma le loro mamme causano problemi Visualizza questo ...Tutte le trame e ledi "" Nel bel mezzo della festa di quartiere in cui Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir) vorrebbero finalmente parlare del matrimonio con i genitori, ecco che arriva un ...Fino a quando l’editore Yigit (Utku Ates) riuscirà a mentire per sabotare l’eventuale riappacificazione tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir)? Nelle prossime puntate italiane di Dayd ...Daydreamer, anticipazioni: vi avevamo promesso trame sempre più appassionanti nella soap? Infatti sarà così e ora vi racconteremo perché! Mithat si trasferisce a casa di Nihat Dopo la festa nel quarti ...