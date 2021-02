Dayane Mello esce dalla casa del GF VIP 5 poco prima della diretta | le ultime

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Nelladel Grande Fratello VIP 5 ci si prepara per ladel 5 febbraio 2021. Questa sera andrà in onda una delle puntate di certo più complicate per Alfonso Signorini ma anche per tutti i concorrenti, dopo il dramma vissuto dadue giorni fa. Non si può rischiare: una parola di troppo potrebbe portare a conseguenze inaspettate. Non sappiamo ancora cosa accadrà questa sera ma pochi minuti fa è arrivata una comunicazione ufficiale da parte del Grande Fratello VIP 5 che ha fatto sapere chesi è allontanata momentaneamente. Non ci sono altri commenti, sappiamo solo che, come era successo anche due giorni fa,ha lasciato il gruppo, probabilmente per sentire la sua famiglia. Ieri le era stato concesso un ...

La modella brasiliana, sconvolta e provata dalla morte prematura del fratello, sta trascorrendo queste ore insieme ai suoi amiciin foto: foto Endemol Venerdì 5 febbraio va in onda la 37esima puntata del Grande Fratello Vip , certamente incentrata sulla tragica morte del fratello di(che per il momento è ancora nella Casa) e senza eliminazioni. Sono due le concorrenti al televoto: Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet . La meno votata non uscirà dal gioco, ma andrà ...«Era il mio cucciolo, non lo vedevo da 4 anni. Gli avevo parlato per l’ultima volta prima di entrare nella Casa. Perdere un fratello è un dolore immenso».Nella casa del Grande Fratello VIP 5 ci si prepara per la diretta del 5 febbraio 2021. Questa sera andrà in onda una delle puntate di certo più complicate per Alfonso Signorini ma anche per tutti i co ...