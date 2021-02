Davvero l’Italia ha il primato di sospette reazioni avverse ai vaccini anti-Covid? (Di venerdì 5 febbraio 2021) (foto: Gerd Altmann da Pixabay)L’Aifa ha da poco pubblicato il primo report sulle sospette reazioni avverse ai vaccini anti-Covid (Pfizer e Moderna), segnalate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (Rnf) tra il 27 dicembre 2020 (il V-Day) e il 26 gennaio 2021: su 1.564.090 dosi somministrate sono pervenute 7.337 segnalazioni, di cui il 92,4% non gravi. Secondo gli esperti i numeri rientrano nella norma, in linea con le altre vaccinazioni molto più rodate. Ma un dato fa discutere: in base a quanto riportato dal sistema di farmacovigilanza europeo EudraVigilance l’Italia sarebbe il primo stato membro per segnalazioni di effetti collaterali. Dobbiamo preoccuparci? Il report di Aifa Prima di sviscerare il report bisogna fare delle premesse. Il documento di Aifa riporta ... Leggi su wired (Di venerdì 5 febbraio 2021) (foto: Gerd Altmann da Pixabay)L’Aifa ha da poco pubblicato il primo report sulleai(Pfizer e Moderna), segnalate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (Rnf) tra il 27 dicembre 2020 (il V-Day) e il 26 gennaio 2021: su 1.564.090 dosi somministrate sono pervenute 7.337 segnalazioni, di cui il 92,4% non gravi. Secondo gli esperti i numeri rientrano nella norma, in linea con le altre vaccinazioni molto più rodate. Ma un dato fa discutere: in base a quanto riportato dal sistema di farmacovigilanza europeo EudraVigilancesarebbe il primo stato membro per segnalazioni di effetti collaterali. Dobbiamo preoccuparci? Il report di Aifa Prima di sviscerare il report bisogna fare delle premesse. Il documento di Aifa riporta ...

