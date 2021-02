“Davvero è per lei?!”. Pierpaolo mai così dolce: il gesto inaspettato al GF Vip emoziona tutti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono giorni lunghi e difficili all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La notizia della morte del fratello di Dayane Mello ha sconvolto i vipponi che ora provano ad andare avanti lo stesso seppur con la tristezza nel cuore per un fatto che è stato colto come un fulmine a ciel sereno. La modella brasiliana ha deciso di non abbandonare il gioco e vivere questo dolore con i suoi compagni, ai quali si è affezionata molto. E, nelle ultime ore, i concorrenti non fanno altro che stare vicino a Dayane, cercando di alleviare il più possibile la sua sofferenza. Liti, e discussioni sono state messe da parte, almeno per il momento. Ognuno cerca di fare del suo meglio per provare a consolare la modella brasiliana: “Era il mio cucciolo, non lo vedevo da 4 anni. Gli avevo parlato per l’ultima volta prima di entrare nella Casa. Perdere un fratello è un dolore immenso”.(Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono giorni lunghi e difficili all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La notizia della morte del fratello di Dayane Mello ha sconvolto i vipponi che ora provano ad andare avanti lo stesso seppur con la tristezza nel cuore per un fatto che è stato colto come un fulmine a ciel sereno. La modella brasiliana ha deciso di non abbandonare il gioco e vivere questo dolore con i suoi compagni, ai quali si è affezionata molto. E, nelle ultime ore, i concorrenti non fanno altro che stare vicino a Dayane, cercando di alleviare il più possibile la sua sofferenza. Liti, e discussioni sono state messe da parte, almeno per il momento. Ognuno cerca di fare del suo meglio per provare a consolare la modella brasiliana: “Era il mio cucciolo, non lo vedevo da 4 anni. Gli avevo parlato per l’ultima volta prima di entrare nella Casa. Perdere un fratello è un dolore immenso”.(Continua dopo la ...

