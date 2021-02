Dall’altare Moto3 alla polvere | al ritorno in BSB | la storia di Denny Kent

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il motociclismo riaccoglie a braccia aperte un suo figliol prodigo. Danny, ex campione del mondo della, ritorna alle corse a tempo pieno dopo un periodo difficile, approdando nel BSB. Il pilota inglese diventerà l’alzabandiera della Suzuki nel campionato superbike britannico, firmando per il team Buildbase. Al suo fianco Gino Rea, ex della Moto2 e del mondiale Supersport, anche lui in cerca di rilancio dopo annate difficili. “Sono molto felice e motivato nell’unirmi al team Suzuki Buildbase e penso a quando guiderò la superbike“, ha dichiaratoa Crash.net. “Penso che molte persone sanno che la mia carriera ha avuto sia alti che bassi negli ultimi anni, con il 2019 che è stato il momento peggiore. Sono molto grato a Steve ed a Stuart (Hicken, il team manager Buildbase, ndr) per questa opportunità“. La stagione BSB ...