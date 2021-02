“Dai, stai zitta”. Quella volta che Draghi “fulminò” la moglie per aver risposto alla stampa (Video) (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb -Autorevole e competente, rispettato a livello internazionale e dunque insindacabile. Mario Draghi sembra immune dalle critiche mainstream, nessuno si azzarda a metterne in dubbio intenzioni e capacità. E’ visto come un salvatore della patria, punto e basta. Eppure se gli amici progressisti volessero, qualcosa da imputargli potrebbero trovarla. Un’eccessiva quanto classica accusa di sessismo, ad esempio, sarebbe dietro l’angolo dopo la visione di questo breve Video. Non succederà, o almeno non sarà così insistita come accade in altri casi. Guardate però queste immagini, ascoltate le parole pronunciate e provate poi a sostituire il protagonista, banalmente con un Matteo Salvini. A quel punto chiudete gli occhi e immaginatevi le conseguenti reazioni mediatiche e politiche. Draghi bacchetta così la moglie: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb -Autorevole e competente, rispettato a livello internazionale e dunque insindacabile. Mariosembra immune dalle critiche mainstream, nessuno si azzarda a metterne in dubbio intenzioni e capacità. E’ visto come un salvatore della patria, punto e basta. Eppure se gli amici progressisti volessero, qualcosa da imputargli potrebbero trovarla. Un’eccessiva quanto classica accusa di sessismo, ad esempio, sarebbe dietro l’angolo dopo la visione di questo breve. Non succederà, o almeno non sarà così insistita come accade in altri casi. Guardate però queste immagini, ascoltate le parole pronunciate e provate poi a sostituire il protagonista, banalmente con un Matteo Salvini. A quel punto chiudete gli occhi e immaginatevi le conseguenti reazioni mediatiche e politiche.bacchetta così la: ...

