Da liberale a nazionalista, cosa c'è dentro la matrjoska Navalny (Di venerdì 5 febbraio 2021) Aleksey Navalny è come una matrjoska. E come tutte le "bambole russe" se i pezzi più esterni hanno un'immagine molto curata e lucidata, quelli più interni lo sono progressivamente sempre meno, sino a risultare quasi legno grezzo, poco decorato. C'è quindi un Navalny patinato, fotografato, dalla stampa tedesca, accanto alla moglie Yulia, così bella che sembra quasi una modella. C'è un Navalny provato ma romantico, che disegna un cuore sul vetro a Yulia, prima che venga letta la sentenza del 2 febbraio 2021 che lo metterà dietro alle sbarre di una colonia penale russa per oltre due anni e mezzo. C'è una Navalny avvelenato che attira la preoccupazione della comunità internazionale per il suo stato di salute. E c'è il Navalny della lotta alla corruzione, quello del film sul "palazzo" ...

