Da Kaspersky ad Agid | le offerte di lavoro nel digitale di febbraio

Leggi su wired

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Foto di Jagrit Parajuli da PixabayLa trasformazioneaccelerata dalla crisi legata al Covid-19 favorisce la ricerca di profili professionali che sappiano comprendere il business aziendale e favorire la migrazione dei processi su soluzioni It e sempre più in cloud. È questo il punto chiave delle ultime tendenze evidenziate dal report dell’Osservatorio competenze digitali e si riflette anche negli annunci dipubblicati da diverse aziende. Ecco quelle selezionate da Wired per il mese di. Accenture Sono diverse decine le posizioni aperte in Italia da Accenture, distribuite in almeno sette profili professionali, che andranno ad aggiungersi alle 17mila risorse della società di servizi e consulenza It e digital. Buona parte dei nuovi assunti lavorerà con tecnologia Sap: sono 60-80 addetti distribuiti tra quattro ruoli ...