Cts | sì alla riapertura serale dei ristoranti in zona Gialla

ristoranti aperti la sera in zona gialla, via libera del Cts. Possibile una riapertura in fascia arancione a pranzo. ROMA – ristoranti aperti la sera in zona gialla. E' questa la possibile grande novità del prossimo dpcm. Dopo un lungo confronto tra Fipe e Mise, il Comitato tecnico-scientifico ha dato il proprio via libera ad ritorno a cena fuori nel rispetto delle norme anti-Covid. Possibile anche una riapertura per i locali in zona arancione a pranzo. Le nuove indicazioni nelle prossime ore arriveranno sul tavolo del governo che dovrà prendere la decisione definitiva. Non si esclude un anticipo del dpcm per consentire ai ristoratori di poter respirare con qualche giorno di anticipo.

