Cts: “Dal 5 marzo ristoranti aperti fino alle 22 in zona gialla” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Via libera del Comitato Tecnico Scientifico alla riapertura dei ristoranti fino alle ore 22 nelle regioni in zona gialla. Nelle zone arancioni i locali resteranno aperti solamente a pranzo. Il ministero dello sviluppo economico, assieme ai rappresentati di Confcommerico e Confesercenti, avevano richiesto la riapertura dei locali fino alle 22 orario in cui scatta il coprifuoco. Anche il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana aveva inviato una richiesta scritta al governo. La decisione definitiva dovrà essere presa dalla politica. Riapertura ristoranti fino alle 22 Gli esperti del Cts sottolineano che l’attenzione dovrà comunque rimanere alta. Nei ristoranti sarà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Via libera del Comitato Tecnico Scientifico alla riapertura deiore 22 nelle regioni in. Nelle zone arancioni i locali resterannosolamente a pranzo. Il ministero dello sviluppo economico, assieme ai rappresentati di Confcommerico e Confesercenti, avevano richiesto la riapertura dei locali22 orario in cui scatta il coprifuoco. Anche il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana aveva inviato una richiesta scritta al governo. La decisione definitiva dovrà essere presa dalla politica. Riapertura22 Gli esperti del Cts sottolineano che l’attenzione dovrà comunque rimanere alta. Neisarà ...

TgLa7 : #Covid: da Cts via libera allo sci dal 15/2 in Regioni gialle - SkyTG24 : Via libera del Cts allo #sci dal 15 febbraio ma solo in zona gialla - nothankyou_16 : Ristoranti aperti la sera in zona gialla e a pranzo in zona arancione (dal 5 marzo): le regole del Cts ?? - robertoanino : Covid, dal Cts il via libera alla riapertura degli impianti da sci: dal 15 febbraio tutti in pista, ma con le regole - EffettoFrank : RT @St4tlerWaldorf: A me sembra che le aperture del CTS siano dettate più dal clima politico cambiato che dalla scientificità delle decisio… -