Cts | Ciciliano | “Riapertura degli stadi? C’è stata interlocuzione | ma non abbiamo parlato di primavera”

Il membro e segretario del Comitato Tecnico Scientifico, Fabio Ciciliano, nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo, si è soffermato sul tema relativo alla possibile Riapertura degli stadi: "Confermo che c'è stata un'interlocuzione con l'Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha organizzato una videoconferenza in cui hanno partecipato persone della Federazione italiana Gioco Calcio e con la Federazione Italiana Pallacanestro. Se n'è parlato in maniera marginale, la preoccupazione è per lo sport dilettantistico che in qualche maniera interessano la stragrande maggioranza dei cittadini italiani. Possibile via libera in primavera a mille spettatori? Non abbiamo parlato di ..."

