Cristiano Ronaldo, quell’assurdo gesto mai dimenticato: quante polemiche – VIDEO (Di venerdì 5 febbraio 2021) Cristiano Ronaldo non ha mai amato perdere. E nel giorno del 36esimo compleanno, vale la pena ricordare uno dei suoi gesti più controversi. Cristiano Ronaldo compie oggi 36 anni. E viene quasi spontaneo chiedersi se il fuoriclasse portoghese non abbia falsificato la sua carta d’identità per ingannarci e convincerci tutti che il tempo non passa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021)non ha mai amato perdere. E nel giorno del 36esimo compleanno, vale la pena ricordare uno dei suoi gesti più controversi.compie oggi 36 anni. E viene quasi spontaneo chiedersi se il fuoriclasse portoghese non abbia falsificato la sua carta d’identità per ingannarci e convincerci tutti che il tempo non passa L'articolo proviene da Inews.it.

goal : Juventus are considering extending Cristiano Ronaldo's contract until 2023, according to Tuttosport ???? - juventusfc : #GameReview ???? Il gol partita di @Cristiano - tancredipalmeri : Cristiano Ronaldo sostituito si lamenta: ‘grande campione che voglia di vincere, ispira i compagni vuole sempre gio… - NorAkmal_Z : RT @GoalItalia: #5febbraio, Cristiano Ronaldo compie 36 anni ?? E' tra i migliori tre della storia? ?? - JGiuls_ : RT @dreaminhogvarts: “Ma figurati se prendiamo davvero CRISTIANO RONALDO” Sempre così, anche dopo 3 anni. Buon Natale a tutti gli juventin… -