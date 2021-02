Cristiano Ronaldo, l’ex preparatore: “Come Ibrahimovic. Può giocare sino a 40 anni…” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel giorno del 36esimo compleanno di Cristiano Ronaldo, Tuttosport ha intervistato Giovanni Mauri, storico preparatore di fiducia di Carlo Ancelotti che ha allenato anche CR7 ai tempi del Real Madrid. L'uomo si è soffermato proprio sul portoghese e sulle sue doti fisiche nonostante l'età "avanzata" dell'attaccante juventino.Cristiano Ronaldo Come Ibrahimoviccaption id="attachment 1088761" align="alignnone" width="647" Cristiano Ronaldo (getty images)/caption"Quando è arrivato in Italia, dissi subito che era un atleta fuori dalla norma e che avrebbe solo avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarsi", ha spiegato Mauri su Cristiano Ronaldo. "Adesso che l’ha fatto segna di più. Questi anni alla Juventus ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel giorno del 36esimo compleanno di, Tuttosport ha intervistato Giovanni Mauri, storicodi fiducia di Carlo Ancelotti che ha allenato anche CR7 ai tempi del Real Madrid. L'uomo si è soffermato proprio sul portoghese e sulle sue doti fisiche nonostante l'età "avanzata" dell'attaccante juventino.caption id="attachment 1088761" align="alignnone" width="647"(getty images)/caption"Quando è arrivato in Italia, dissi subito che era un atleta fuori dalla norma e che avrebbe solo avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarsi", ha spiegato Mauri su. "Adesso che l’ha fatto segna di più. Questi anni alla Juventus ...

