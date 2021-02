Cristiano Ronaldo: la stella del calcio compie 36 anni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo festeggia oggi 36 anni, una data da ricordare per un campione che elude il tempo Classe 1985 nato a Funchal, piccola località portoghese, Cristiano Ronaldo oggi arriva a 36 anni ed è ancora in perfetta forma fisica. Uno dei calciatori più famoso a livello mondiale con un curriculum ricco di gol, vittorie, trofei, raggiunti in passato e che ancora oggi continua a conquistare. Un esempio puramente statistico di quelle che sono le sue doti è ad esempio il numero di gol fatti fino ad ora che sono ben 762. Un altro esempio di quella che è la sua bravura e il suo talento sono gli innumerevoli tornei e riconoscimenti prestigiosi che ha ottenuto: 5 Palloni d’oro, 5 Champions League, 4 mondiali per club. A questi si possono aggiungere i ... Leggi su zon (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il fuoriclasse della Juventusfesteggia oggi 36, una data da ricordare per un campione che elude il tempo Classe 1985 nato a Funchal, piccola località portoghese,oggi arriva a 36ed è ancora in perfetta forma fisica. Uno dei calciatori più famoso a livello mondiale con un curriculum ricco di gol, vittorie, trofei, raggiunti in passato e che ancora oggi continua a conquistare. Un esempio puramente statistico di quelle che sono le sue doti è ad esempio il numero di gol fatti fino ad ora che sono ben 762. Un altro esempio di quella che è la sua bravura e il suo talento sono gli innumerevoli tornei e riconoscimenti prestigiosi che ha ottenuto: 5 Palloni d’oro, 5 Champions League, 4 mondiali per club. A questi si possono aggiungere i ...

