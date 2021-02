Cristiano Ronaldo fa 36 e ringrazia Georgina: “Non riceverai meno del 100% da me” (Di sabato 6 febbraio 2021) Cristiano Ronaldo ha compiuto oggi 36 anni. Il fuoriclasse di Madeira ha voluto ringraziare chi gli ha fatto gli auguri, e in particolare la sua dolce metà Georgina, in un post su Instagram pubblicato sul proprio profilo ufficiale dall’attaccante della Juventus: “36 anni, incredibile! Sembra che tutto sia iniziato ieri, ma questo viaggio è già pieno di avventure e storie da ricordare: il primo pallone, la mia prima squadra, il mio primo gol… Il tempo vola! Da Madeira a Lisbona, da Lisbona a Manchester, da Manchester a Madrid e da Madrid a Torino, dal profondo del mio cuore al mondo, ho dato tutto ciò che potevo, non mi sono mai trattenuto e ho cercato sempre di consegnare la versione migliore di me e, in cambio, mi hai dato il tuo amore e la tua ammirazione: non potrò mai ringraziarti abbastanza. ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021)ha compiuto oggi 36 anni. Il fuoriclasse di Madeira ha volutore chi gli ha fatto gli auguri, e in particolare la sua dolce metà, in un post su Instagram pubblicato sul proprio profilo ufficiale dall’attaccante della Juventus: “36 anni, incredibile! Sembra che tutto sia iniziato ieri, ma questo viaggio è già pieno di avventure e storie da ricordare: il primo pallone, la mia prima squadra, il mio primo gol… Il tempo vola! Da Madeira a Lisbona, da Lisbona a Manchester, da Manchester a Madrid e da Madrid a Torino, dal profondo del mio cuore al mondo, ho dato tutto ciò che potevo, non mi sono mai trattenuto e ho cercato sempre di consegnare la versione migliore di me e, in cambio, mi hai dato il tuo amore e la tua ammirazione: non potrò mairti abbastanza. ...

goal : Juventus are considering extending Cristiano Ronaldo's contract until 2023, according to Tuttosport ???? - UEFAcom_it : ?? Buon compleanno, @Cristiano Ronaldo ?????? #UCL | @juventusfc - GoalItalia : #5febbraio, Cristiano Ronaldo compie 36 anni ?? E' tra i migliori tre della storia? ?? - Nlanla26 : RT @WholeLottaLyes: Cristiano Ronaldo - The Story - kweku_Danfro : RT @WholeLottaLyes: Cristiano Ronaldo - The Story -