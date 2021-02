Crisi di governo | le consultazioni di Draghi Renzi | “Iv sosterrà il governo indipendentemente dal nome dei ministri”

(Di venerdì 5 febbraio 2021)di, il premier incaricato Marioavvia le: le ultime notizie. Ladiarriva al momento di svolta con ledel premier incaricato Mario, che incontra le forze politiche e parlamentari per valutare la possibilità di formare un nuovo. Di seguito il video delle. Il secondo giorno diLedi Marioentrano nel vivo nella giornata del 5 febbraio, quando il Presidente incaricato incontra le delegazioni di Italia Viva, Fratelli d’Italia, Partito democratico e Forza Italia. Il Gruppo per le ...

Tg3web : Matteo Renzi rivendica le scelte fatte. E a chi lo ha accusato di aver aperto una crisi incomprensibile replica: 'C… - ItaliaViva : Crisi di governo, @matteorenzi sulla stampa estera - TNannicini : È un bene che i sindacati abbiano subito dato segnali di apertura al governo #Draghi. Non è possibile la coesione s…

Sky Tg24

E noi abbiamo delineato, con il precedente, il senso delle nostre scelte: ad esempio ... Il Pd ha lavorato per evitare laprima e ora lavora per risolverla con responsabilità"....ha fatto notare quante siano state le decisioni assunte dalle Regioni contestate dal, ...- Una larga maggioranza di italiani attribuisce a Matteo Renzi la responsabilità dell'attuale. ...Consultazioni Governo tecnico Mario Draghi: diretta video streaming, oggi Pd, LeU, Renzi, Meloni e Berlusconi. Lo scontro Lega-Conte-M5s ...ROMA - “Cna esprime soddisfazione per l’incarico di costituire un nuovo governo affidato al professor Mario Draghi dal presidente della Repubblica, Sergio ...