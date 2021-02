Crisi di governo, Carelli: «Vedrete, i Cinquestelle non si spaccheranno. E Di Maio sarà il nuovo capo» – L’intervista (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo le prime dichiarazioni a caldo del reggente Vito Crimi, «non voteremo mai Mario Draghi», il Movimento 5 stelle sembra aver cambiato rotta. Al momento, gli smottamenti interni sono sopiti in attesa della consultazioni del presidente del Consiglio incaricato. Emilio Carelli, deputato che il Movimento l’ha lasciato durante la Crisi di governo, crede che «non ci sarà una frattura» tra i 5 stelle. Mentre lavora al consolidamento del suo nuovo soggetto politico Popolari italiani, conserva ottimi rapporti con Luigi Di Maio: «Vedo in lui la futura guida del Movimento». Onorevole, qual è l’obiettivo a breve termine della formazione Centro – Popolari italiani e che ruolo giocherà nella prossima legislatura? «L’obiettivo a breve termine è portare avanti questo percorso di ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo le prime dichiarazioni a caldo del reggente Vito Crimi, «non voteremo mai Mario Draghi», il Movimento 5 stelle sembra aver cambiato rotta. Al momento, gli smottamenti interni sono sopiti in attesa della consultazioni del presidente del Consiglio incaricato. Emilio, deputato che il Movimento l’ha lasciato durante ladi, crede che «non ciuna frattura» tra i 5 stelle. Mentre lavora al consolidamento del suosoggetto politico Popolari italiani, conserva ottimi rapporti con Luigi Di: «Vedo in lui la futura guida del Movimento». Onorevole, qual è l’obiettivo a breve termine della formazione Centro – Popolari italiani e che ruolo giocherà nella prossima legislatura? «L’obiettivo a breve termine è portare avanti questo percorso di ...

