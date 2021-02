Cresce la partecipazione Il 44% dei lavoratori ha almeno un'azione (Di venerdì 5 febbraio 2021) Cresce la partecipazione azionaria dei dipendenti di EssilorLuxottica . L'azienda franco - italiana ha annunciato oggi i risultati di Boost 2020, il piano di azionariato diffuso internazionale che ha ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021)laazionaria dei dipendenti di EssilorLuxottica . L'azienda franco - italiana ha annunciato oggi i risultati di Boost 2020, il piano di azionariato diffuso internazionale che ha ...

RedazioneAdp : EssilorLuxottica, cresce la partecipazione azionaria dei dipendenti - As_Aifi : ?? #iQera Group acquisisce tramite Kite Capital un’ulteriore partecipazione in Sistemia Leggi qui:… - Parcoaurunci : RT @olioferrini: L’Olio delle Colline: il 12 febbraio Maenza ospiterà la XVI edizione: 225 oli in concorso: rispetto al 2020 cresce la part… - olioferrini : L’Olio delle Colline: il 12 febbraio Maenza ospiterà la XVI edizione: 225 oli in concorso: rispetto al 2020 cresce… -