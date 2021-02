Covid, zone gialle e arancioni: si cambia ancora. Quali sono le regioni interessate e da quando (Di venerdì 5 febbraio 2021) Novità in arrivo per diverse regioni italiane. Nelle prossime ore saranno modificati alcuni colori delle zone e per diversi territori regionali si prefigurano cambiamenti importanti. Si è infatti in attesa del nuovo monitoraggio ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, che poi dovrà prendere la decisione definitiva. Ricordiamo che allo stato attuale quasi tutte le regioni della Penisola sono in zona gialla, ma adesso qualcosa potrebbe variare presto. La pandemia da coronavirus è in costante mutazione e quindi anche la colorazione delle zone, istituite dal governo, cambiano di volta in volta. Le uniche regioni che attualmente non si trovano in zona gialla bensì in quella arancione sono: Puglia, Sicilia, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Novità in arrivo per diverseitaliane. Nelle prossime ore saranno modificati alcuni colori dellee per diversi territori regionali si prefiguranomenti importanti. Si è infatti in attesa del nuovo monitoraggio ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, che poi dovrà prendere la decisione definitiva. Ricordiamo che allo stato attuale quasi tutte ledella Penisolain zona gialla, ma adesso qualcosa potrebbe variare presto. La pandemia da coronavirus è in costante mutazione e quindi anche la colorazione delle, istituite dal governo,no di volta in volta. Le unicheche attualmente non si trovano in zona gialla bensì in quella arancione: Puglia, Sicilia, ...

