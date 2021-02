Covid Veneto | 668 contagi e 25 morti | bollettino

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono 668 ida coronavirus inoggi, 5 febbraio. Vengono registrati altri 25. Sono i dati resi noti dal governatore Luca Zaia. “La quota di tamponi è di 3.802.140 molecolari e 2.713.598 tamponi rapidi. Sono stati rilevati 668 positivi nelle ultime 24 ore, con 31.618 tamponi, con un’incidenza del 2,11%. Un’incidenza bassa che conferma il dato sulla circolazione oggi del virus di 0,3% della popolazione”, dice. “Neli decessi nelle ultime 24 ore sono 25. Positivi dall’inizio della pandemia sono 315.509, gli attualmente positivi sono 27.926. I ricoverati sono 1.956. Rispetto alla punta massima di 3.400 ricoverati toccata il 31 dicembre abbiamo circa 1.500 posti liberi in più. Di questi 1.796 sono in area non critica (-21), e 210 terapie intensive (-1)”, aggiunge. L'articolo proviene da Sbircia ...

Gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia: insono stati registrati 668 contagi, 443 positivi in Umbria. Preoccupano le variantiE' la tendenza emersa durante ilche testimonia che la ricerca della sicurezza alimentare è ... Coldirettievidenzia che non si tratta di un problema economico e ambientale, ma è una ...Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia). Nel Veneto i decessi nelle ultime 24 ore sono 25.Gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Sono 703 i nuovi positivi in Toscana. In Veneto 668 casi, 414 nelle Marche ...