Covid Usa, 4.942 morti in un giorno: mai così tanti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono 4.942 le persone morte in un solo giorno negli Stati Uniti dopo aver contratto il coronavirus. Lo riporta la Johns Hopkins University, segnando un nuovo record nei decessi riconducibili alla pandemia negli Usa. In precedenza, il numero più alto, di 4.466 decessi, era stato raggiunto il 12 gennaio. Per quanto riguarda i contagi, sempre la Johns Hopkins University riferisce di 119.931 casi nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia, negli Stati Uniti sono 26.679.555 le persone che hanno contratto il coronavirus e 455.869 quelle morte per complicanze. Di queste, più di 100mila hanno perso la vita dall’inizio del 2021. Ne Paese sono stati certificati 618 casi di varianti da Covid 19 in 33 diversi Stati. Secondo dati forniti dai Centers for Disease Control and Prevention la maggior parte di questi casi (611) sono riconducibili alla variante ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono 4.942 le persone morte in un solonegli Stati Uniti dopo aver contratto il coronavirus. Lo riporta la Johns Hopkins University, segnando un nuovo record nei decessi riconducibili alla pandemia negli Usa. In precedenza, il numero più alto, di 4.466 decessi, era stato raggiunto il 12 gennaio. Per quanto riguarda i contagi, sempre la Johns Hopkins University riferisce di 119.931 casi nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia, negli Stati Uniti sono 26.679.555 le persone che hanno contratto il coronavirus e 455.869 quelle morte per complicanze. Di queste, più di 100mila hanno perso la vita dall’inizio del 2021. Ne Paese sono stati certificati 618 casi di varianti da19 in 33 diversi Stati. Secondo dati forniti dai Centers for Disease Control and Prevention la maggior parte di questi casi (611) sono riconducibili alla variante ...

vaticannews_it : #4febbraio @caritas_milano In #pandemia aumentate violenze sulle donne #Usa @USCCB a @HouseFloor pacchetto di aiuti… - Corriere : Usa, Johnson&Johnson ha chiesto il via libera per il suo vaccino - repubblica : Vaccini, in Usa Johnson&Johnson chiede il via libera. Monodose, più pratico ma meno efficace: cosa cambia nella cor… - BinaryOptionEU : RT '?? #Covid #Usa, 4.942 morti in un giorno: mai così tanti - InvestingItalia : Covid, J&J richiede approvazione vaccino a Fda Usa - -