Covid, ultime news. Arcuri: "Piano vaccinale funziona a pieno ritmo". DIRETTA (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Siamo il primo paese europeo per persone vaccinate, con prima e seconda dose. Fino a ieri sera quasi un milione le persone vaccinate". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid. E' previsto per il prossimo martedì l'inizio della campagna di vaccinazione degli under 55 con le dosi di AstraZeneca. Il vaccino arriverà per la prima volta domani in Italia e lunedì dovrebbe essere completata la distribuzione nei 293 centri di somministrazione Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Siamo il primo paese europeo per persone vaccinate, con prima e seconda dose. Fino a ieri sera quasi un milione le persone vaccinate". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza. E' previsto per il prossimo martedì l'inizio della campagna di vaccinazione degli under 55 con le dosi di AstraZeneca. Il vaccino arriverà per la prima volta domani in Italia e lunedì dovrebbe essere completata la distribuzione nei 293 centri di somministrazione

Corriere : Usa, Johnson&Johnson ha chiesto il via libera per il suo vaccino - Corriere : Johnson & Johnson chiede autorizzazione in Usa per l’uso d’emergenza del vaccino - _fiorucci : RT @GiancarloDeRisi: Secondo Mattarella non possiamo votare per causa del Covid: ma 241 clandestini possono sbarcare in tutta tranquillità… - Italia_Notizie : AstraZeneca, domani in Italia 249 mila dosi Da martedì somministrazione agli under 55 - svitalem : RT @Corriere: Johnson & Johnson chiede autorizzazione in Usa per l’uso d’emergenza del vaccino -