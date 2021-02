Covid | sindaco di Salerno | Massima precauzione Contagi in aumento in città

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 5 febbraio 2021) “Stiamo verificando in questi giorni un incremento dinella nostra. Per il passato ci attestavamo intorno ai 25-30al giorno, negli ultimi 3-4 giorni siamo arrivati a 90. E un dato che deve preoccupare e deve indurre a comportamenti adeguati che noi abbiamo sempre suggerito ai nostri concittadini”. Lo dichiara ildi, Vincenzo Napoli. “Semplici precetti: indossare sempre la mascherina, evitare assembramenti, lavaggio accurato delle mani e anche nelle visite con i parenti o nell’accogliere qualche amico a casa, sempre nel rispetto del decreto, avere la. Solo così – conclude Napoli – noi potremmo uscire da questa situazione terribile, anche in considerazione che partirà fra pochissimo una ...