Covid Sicilia, zona rossa da oggi a Tortici: l’ordinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tortorici, in provincia di Messina, sarà da oggi zona rossa. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Il provvedimento, preso d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza – viste la nota del Comune e la relazione dell’Asp – serve a salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del Coronavirus nel centro nebroideo. Le misure restrittive resteranno in vigore fino a lunedì 15 febbraio. Previsto il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sarà sempre consentito il transito, in ingresso e in uscita, per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, per gli operatori ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tortorici, in provincia di Messina, sarà da. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regionena Nello Musumeci. Il provvedimento, preso d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza – viste la nota del Comune e la relazione dell’Asp – serve a salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del Coronavirus nel centro nebroideo. Le misure restrittive resteranno in vigore fino a lunedì 15 febbraio. Previsto il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sarà sempre consentito il transito, in ingresso e in uscita, per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, per gli operatori ...

TgLa7 : #Covid: ordinanza, Lombardia e Lazio in giallo; Sicilia e Bolzano arancioni - infoitinterno : Covid Sicilia, vaccini: da domani riprendono prenotazioni a Palermo. DIRETTA - QdSit : Gli effetti economici derivanti dalla #pandemia sono stati devastanti in Italia e nel mondo. E anche il settore del… - SkyTG24 : Covid Sicilia, vaccini: da domani riprendono prenotazioni a Palermo. DIRETTA - sinapsinews : Covid-FEDERFARMA PALERMO-Partita anche in Sicilia la vaccinazione dei farmacisti -