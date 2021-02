Covid, senza controlli serrati l’economia rischia ancora (Di venerdì 5 febbraio 2021) Siamo ancora in piena pandemia. senza controlli e senza responsabilità individuale a rischiare oltre alla nostra salute è l’economia. L’opinione dell’economista Gianni Lepre. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Siamoin piena pandemia.responsabilità individuale are oltre alla nostra salute è. L’opinione dell’economista Gianni Lepre. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

sole24ore : «Senza intelligenza artificiale e big data impossibile un vaccino contro il Covid in tempi brevi»… - AlbertoBagnai : COVID infuria, Governo manca, su Conte sventola bandiera bianca. (non è mia, ma volevo condividerla, senza comprom… - SkyTG24 : Covid, treno fermo a causa di un passeggero senza mascherina: denunciato - Andrez1si : RT @NCicuta: @Corriere HAHHAHAHAHA MA COME FINO A IERI SI MORIVA A PIU' NON POSSO E ADESSO INVECE SI RIAPRE TUTTO??????? E SENZA VACCINO???… - CorriereCitta : Covid, senza controlli serrati l’economia rischia ancora -